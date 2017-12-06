«Результат матча получился неутешительный, а вот играли ребята хорошо, показывали красивый, комбинационный футбол, не испугались «Манчестер». Можно поставить хорошую оценку за проведенный отрезок в группе. Команда набрала девять очков и просто не повезло, что не удалось с ними выйти из группы, потому что обычно такого количества баллов хватает», - приводит слова Гришина «Евро-футбол».

Бывший тренер молодежки ЦСКА также высказался насчет того, что на 82-й минуте матча в составе армейцев играли одиннадцать россиян.

«Значит мы можем своими российскими футболистами противостоять такой сильной команде, как «Манчестер». Нужно забыть сказки, что у нас нет хороших игроков. Они есть, просто их надо воспитывать и развивать, если хотим поднимать свой спорт. Ребятам надо давать возможность играть в таких турнирах, как Лига чемпионов, чтобы они росли», - считает Гришин.