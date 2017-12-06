По информации источника, в казанском клубе уже 4 месяца не выплачивают зарплату футболистам. Сегодня игрокам на собрании вновь заявили, что у «Рубина» нет денег на выплаты.

Многие игроки угрожают разорвать контракты и уже зимой уйти на правах свободных агентов. Общая сумма задолженности перед игроками – около 10 миллионов фунтов (примерно 79 миллионов рублей).

Отмечается, что генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов дважды не ответил на запрос издания насчет комментария по сложившейся ситуации.