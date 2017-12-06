«Манчини на 66-й, 70-й и 80-й минутах матча с «Уралом» покидал пределы технической зоны. Подобное нарушение у него пятое в сезоне. Манчини оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона», - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что матч 19-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» закончился в пользу красно-бело-голубых со счетом 2:1.

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