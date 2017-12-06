Аленичев поделится опытом с ребятами 2001,2005, 2009, 2011 годов рождения.

- Несмотря на напряжённый график, сейчас появилось время посетить родную академию, пообщаться с воспитанниками и узнать, чему они научились, - сказал Аленичев «Советскому спорту». - Помогут мне в этом именитые, заслуженные тренеры нашей Академии - Олег Кужлев, Эрик Яхимович и Олег Ханукаев.

Адрес Детской академии футбола Дмитрия Аленичева: Мытищинский р-н, д. Беляниново, Зеленый пер., дом 1. Начало мастер-класса в 16:30.