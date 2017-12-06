Матч закончился со счетом 2:0 в пользу англичан.

Однако «Спартак» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира, заняв вторую строчку в группе Е с 8-ю очками. «Ливерпуль» - лидер таблицы с 15-ю баллами.

Напомним, что основные составы команд сыграю сегодня в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в 22:45 мск.