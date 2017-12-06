- Ходят слухи, что велика вероятность перехода Промеса в «Ливерпуль».

- То, что Промес должен уйти, я говорил еще летом. В атаке «Спартака» сейчас многое зависит от Промеса. И в такой ситуации существует опасность: если человека передержать, он начинает остывать, теряет энтузиазм, начинает играть спустя рукава. С Карвальо была такая ситуация, когда его не отпустили в какой-то хороший европейский клуб.

А Промес ментально – не наш человек. Для него Россия, конечно, не ссылка, но все же не столь комфортная среда обитания. И если есть по нему варианты, надо отпускать. Иначе толку не будет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Спартак» начнется в 22.45 в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».