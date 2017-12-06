- Результатом мы остались недовольны, хотели выйти из группы. Но все равно это вряд ли бы получилось, поскольку «Базель» тоже одержал победу. Мы пытались бороться на равных, играть в открытый футбол. Были моменты, которые не реализовали.

- Твои эмоции, когда выходил на поле «Олд Траффорд»?

- Эмоции не переполняли. Не думал о том, сколько на трибунах болельщиков, просто настраивался на игру.

- Уже после финального свистка можешь сказать, что игра на этом стадионе - что-то особенное?

- Атмосфера космическая, стадион большой, собрались полные трибуны. Играть на таком стадионе очень приятно.

- Армейцы забили неожиданный для многих гол в концовке первого тайма. Прокомментируй, пожалуйста, эпизод.

- У нас получилась хорошая атака. Марио ворвался в штрафную, прострелил, и Витиньо осталось не промахнуться.

- Что не получилось во второй половине встречи? Пропустили два гола за несколько минут…

- Может быть, в начале второго тайма немного подсели в оборону, из-за чего «МЮ» придавил нас к воротам. Невозможно весь тайм отсиживаться в штрафной. Надо было отодвинуть игру от своих ворот, и все могло быть иначе.

- Кого ждешь в соперники по Лиге Европы?

- Все равно, с каким соперником играть, будем сражаться с любым. Пока все мысли о «Спартаке».