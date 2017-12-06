- В четверг «Зарю» ожидает исторический матч. Команда близка к попаданию в плей-офф Лиги Европы.

- Мы понимаем, что нужно сделать всего один шаг. Но противник у нас еще тот. В последнем туре чемпионата Испании баски достойно сыграли с мадридским «Реалом». Несмотря на то, что «Заря» выиграла у «Атлетика» на выезде, тот матч был крайне сложным. Уровень мастерства их футболистов очень высок. Если я не ошибаюсь, по владению мячом соперник превзошел нас чуть ли ни в два раза. Футболисты «Атлетика» хорошо открываются между зонами, любят отдавать передачи вразрез. Да и вообще, слабые стороны у них найти сложно. Думаю, наш шанс в контратаках и в качественном исполнении стандартных положений, - цитирует игрока «Команда №1».

- В таком поединке на кону будет стоять все?

- Почти. Мы хотим переписать историю «Зари» и выйти в плей-офф Лиги Европы, но не стоит забывать и о чемпионате, в котором непопадание в первую шестерку не позволит побороться за место в еврокубках на следующий сезон. После «Атлетика» нас ведь еще ждет не менее сложный матч против «Шахтера».