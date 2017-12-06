Многие эксперты утверждают, что Промес поехал в Англию не только биться за «Спартак», но и выгодно продавать себя мерсисайдцам.

- Возможно это и так. «Ливерпуль» - команда с очень серьёзными задачами, неплохо идут в чемпионате. Почему бы и нет?

- Считаете, Квинси уже перерос уровень РФПЛ?

- Скорее да. На данный момент Промес - лучший игрок «Спартака» и всего чемпионата. Если его пригласит «Ливерпуль», естественно, нужно уезжать, - заявил Кечинов в интервью RT.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ливерпуль» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.