Игра пройдет в Киеве в четверг.

- «Динамо» достаточно успешно провело осеннею стадию Лиги Европы, набрав достаточно очков, чтобы досрочно гарантировать себе выход в следующий раунд. Но мы помним игру с «Партизаном» на выезде в Белграде. Это непростой соперник, поэтому, считаю, последняя игра группового турнира будет интересной. Хочется, чтобы «Динамо» с первого места квалифицировалось в стадию плей-офф, показало уверенную игру, добавив очков клубному рейтингу Украины. Мне кажется, опыта и квалификации динамовских тренеров и футболистов достаточно, чтобы обыграть «Партизан» и завершить осеннюю часть сезона на мажорной ноте, - сказал Езерский.