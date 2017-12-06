В «Рубине» отказались комментировать данные газеты The Telegraph о долгах казанского клуба перед игроками.

Сегодня британское издание сообщило, что «Рубин» за четыре месяца накопил долги по зарплате игрокам общей суммой в 10 миллионов фунтов (примерно 79 миллионов рублей).

«Мы пока воздеживаемся от комментариев по данному вопросу», - ответили «БИЗНЕС Online» в казанском клубе.

Напомним, «Рубин», который летом вновь возглавил Курбан Бердыев, неудачно проводит нынешний сезон РФПЛ: после 19-ти туров команда занимает 12-е место, и от зоны прямого вылета ее отделяет одно очко.