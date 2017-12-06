По сведениям The Liverpool Echo, в ходе состоявшегося там в среду матча Юношеской лиги УЕФА между московским "Спартаком" и "Ливерпулем" один из защитников команды гостей словесно оскорбил чернокожего нападающего хозяев поля якобы на почве расизма, и местный клуб готовит по этому новый официальный протест в УЕФА.

"Спартак" в этом сезоне Юношеской лиги уже наказывался за расистские оскорбления, прозвучавшие уже на его домашнем стадионе в адрес другого ливерпульского форварда, когда по решению дисциплинарного комитета УЕФА красно-белый клуб был вынужден на следующей игре закрыть часть трибун для своих болельщиков. Но тогда виновниками были как раз они.

На этот раз форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер, игрок юношеской сборной Англии, стал мишенью подобных действий уже со стороны игрока "Спартака", имя которого в СМИ пока не называют.

Присутствующие на стадионе "Прентон парк" болельщики не поняли, в чем дело, когда посреди игры чернокожий парень вдруг стал на что-то жаловаться судье на бровке, а тот его перенаправил к четвертому арбитру, который стал делать пометки в блокноте, чтобы зафиксировать услышанное.

После игры "багровый от возмущения", по свидетельству очевидцев, Брюстер пытался нагнать и физически наказать обидчика уже в подтрибунном помещении, но товарищи по команде предотвратили драку, силой уведя его в раздевалку.