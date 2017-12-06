"У нас было достаточно шансов, но единственной проблемой стало то, что их голкипер Ян Облак был в ударе. Мы должны были забивать больше голов, выигрывать матч и финишировать на первом месте в группе, но мы сыграли вничью. Это была хорошая ничья, потому что «Атлетико» очень хорошо играл и у них сильная команда, так что мы рады.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов – это не проблема, мы – «Челси», топ-команда. Мы готовы встретиться с кем угодно. Мы очень хорошо знаем «ПСЖ» и «Барселону», но мы – «Челси», так что должны быть готовы к чему угодно", – сказал бельгиец.