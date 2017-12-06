- Что действительно имело смысл, так это выполнение нашей задачи. Мы ее выполнили и теперь с интересом ждем матчей 1/8 финала. Победа в Лиге чемпионов? Почему бы и нет. Мы вышли и в плей-офф и гордимся этим, но не хотим довольствоваться уже имеющимся. Мы должны быть максималистами. У нас были проблемы, но сегодня мы победили, и это уже само по себе свидетельство того, что у нас хорошая команда.

Когда попадаешь в число 16 ведущих клубов Европы, то ты уже не должен никого бояться. Если нам выпадут "Бавария" или "Реал", то будем бороться и с ними тоже. Даже если им будет суждено победить, они в любом случае наживут себе немало проблем, - передает слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.