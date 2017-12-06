- Настроение приподнятое, у нас так на протяжении первого круга. Мы не видим смысла грустить и смотреть назад. В первой игре мы забили быстрые три гола, сейчас тоже настраиваемся на победу.

У любого спортсмена нет мыслей о раскладе, мы всегда играем на победу. Мы давно играли с ними, но почему-то запомнились футболисты центра поля, - передает слова Миранчука ТАСС.

Добавим, что встреча двух команд пройдет завтра, 7 декабря, на стадионе «Андрув» в Чехии.