- Легких побед не бывает. «Злин» - обладатель Кубка Чехии, который дает бой в каждом матче. Чтобы был результат, нужна концентрация. Первая часть сезона подходит к концу. Заключительные матчи имеют особую важность. «Злин» силен при своих болельщиках, футболисты хорошо готовы физически. Некоторые игроки очень сильны индивидуально.

Нужно побеждать «Злин». Ни о каких других раскладах даже не думаем. Что касается первого матча, мы забили быстрый гол, что позволило чувствовать себя более раскрепощенными, - передает слова Семина «Р-Спорт».

Добавим, что встреча двух команд пройдет завтра, 7 декабря, на стадионе «Андрув» в Чехии.