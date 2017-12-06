- Команды сыграли в открытый, атакующий футбол. Моменты были у тех и у других ворот. Разница лишь в том, что футболисты «Ливерпуля» свои голевые ситуации реализовали, а мы свои - нет. Хотя у нас были неплохие шансы. Жаль, не получилось забить. Естественно, мы довольны, что сумели выйти из группы. Теперь будем кропотливо готовиться к следующей стадии турнира. Домашний матч с «Ливерпулем» и гостевая встреча с «Севильей» показали, что наша команда может демонстрировать достойную игру, встречаясь с представителями ведущих европейских школ футбола, - сказал специалист.