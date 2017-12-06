- Вчера появились слухи, что «Зенит» интересуется Антоном Заболотным. Есть ли в нем что-то, за что он может вам понравиться?

- Что касается слухов - я ничего об этом не знаю, не могу прокомментировать. Что касается самого игрока, то я наблюдал за ним в том числе в тех матчах, когда мы встречались с «Тосно». Не то чтобы я много видел его игру, у меня не сложилось четкого представления о нем. Думаю, в целом это хороший футболист, - приводит слова Манчини официальный сайт "Зенита".