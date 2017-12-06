- В первую очередь мы боремся за свою спортивную честь, за клуб и за город. Это наша работа. Мы не каждый день встречаемся с такой командой как "Локомотив", и для нас вызов сыграть с ней. Мы помним тот холодный душ, который случился в Москве и постараемся этого не допустить, - передает слова Паника.

Добавим, что встреча двух команд пройдет завтра, 7 декабря, на стадионе «Андрув» в Чехии.