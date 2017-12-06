Отметим, что встречу с первых минут начнет полузащитник москвичей Роман Зобнин, который недавно вернулся в строй после травмы колена.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен, Морено, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Милнер, Хендерсон, Старридж, Окслэйд-Чемберлен, Соланке, Арнольд.

"Спартак": Селихов, Боккетти, Таски, Джикия, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Адриано, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Кутепов, Самедов, Мельгарехо, Пашалич, Попов, Педро Роша.

Напомним, игра состоится сегодня на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.

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