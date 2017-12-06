Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Спартака» на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что встречу с первых минут начнет полузащитник москвичей Роман Зобнин, который недавно вернулся в строй после травмы колена.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен, Морено, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Милнер, Хендерсон, Старридж, Окслэйд-Чемберлен, Соланке, Арнольд.

Here's tonight's team against Spartak Moscow.



Coutinho wears the captain's armband. pic.twitter.com/pu5tfTO3R8 — Liverpool FC (@LFC) 6 декабря 2017 г.

"Спартак": Селихов, Боккетти, Таски, Джикия, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Адриано, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Кутепов, Самедов, Мельгарехо, Пашалич, Попов, Педро Роша.

Напомним, игра состоится сегодня на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.