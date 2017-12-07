Встреча прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды. В составе «Реала» отличились Борха Майораль, Криштиану Роналду и Лукас Васкес. У дортмундской команды дубль на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамейянг.

В другом матче этой группы «Тоттенхэм» обыграл АПОЭЛ со счетом 3:0. У английского клуба отличились Фернандо Льоренте, Сон Хын Мин и Жорж-Кевин Н'Куду.

После шести матчей первое место в группе занял «Тоттенхэм», набравший в итоге 16 очков. На второй строчке в турнирной таблице с 13 баллами разместился «Реал». Путевка в Лигу Европы досталась «Боруссии», которая набрала два очка и опередила АПОЭЛ лишь по разнице мячей.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа Н

6-й тур

«Реал» - «Боруссия» - 3:2 (2:1)

Голы: Майораль 8 (1:0). Роналду 12 (2:0). Обамеянг 43 (2:1). Обамеянг 49 (2:2). Васкес 81 (3:2).

«Реал»: Навас, Эрнандес, Начо, Рамос С., Варан (Асенсио, 38), Каземиро, Васкес, Ковачич (Себальос, 58), Иско (Льоренте, 69), Роналду, Майораль

«Боруссия»: Бюрки, Шмельцер, Герреру, Бартра (Топрак, 80), Папастатопулос, Кастро, Кагава (Ярмоленко, 90), Дауд, Шахин (Вайгль, 65), Обамеянг

Предупреждения: нет - Бартра, 16

«Тоттенхэм» - АПОЭЛ - 3:0 (2:0)

Голы: Льоренте 20 (1:0). Сон Хын Мин 37 (2:0). Нкуду 80 (3:0).

«Тоттенхэм»: Ворм, Роуз (Уокер-Петерс, 70), Фойт, Санчес, Орье, Алли (K. Sterling, 88), Уинкс, Нкуду, Сиссоко, Льоренте, Сон Хын Мин (Дембеле, 65)

АПОЭЛ: Наузет, Руэда, Вурос, Карлао, Лаго, Мораиш, Захид, Винициус (Шаллаи, 46), Алонефтис (де Камарго, 75), Поте (Антониу, 81), Эбесилио

Предупреждения: Орье, 64; Роуз, 67 - Шаллаи, 68; Руэда, 83