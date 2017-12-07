Встреча прошла на поле стадиона «Ред Булл-Арена – Центральштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкой команды. В составе стамбульского клуба отличились Альваро Негредо и Андерсон Талиска. У немецкой команды точный удар на счету Наби Кейта. Отметим, что на 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Лейпцига» Штефан Ильзанкер.

В другом матче этой группы «Порту» на своем поле разгромил «Монако» со счетом 5:2. В составе португальской команды голами отметились Ясин Браими, Алекс Теллес, Тикиньо и Венсан Абубакар, оформивший дубль в этой встрече. « «Монако» точные удары на счету Камила Глика и Радамеля Фалькао. Отметим, что на 38-й минуте с поля были удалены защитник «Порту» Аугусто Фелипе и нападающий «Монако» Рашид Геззаль.

Первое место в группе G занял «Бешикташ», набравший в итоге 14 очков. На второй строчке в турнирной таблице с десятью очками расположился «Порту». Третье место и путевка в Лигу Европы досталось «Лейпцигу», набравшему семь очков в шести играх. Последнее место с двумя баллами в активе занял «Монако».

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа G

6-й тур

«РБ Лейпциг» - «Бешикташ» - 1:2 (0:1)

Голы: Негредо 11 (0:1 - пен.). Кейта 87 (1:1). Талиска 90 (1:2).

«РБ Лейпциг»: Гулаши, Халстенберг (Бернардо, 66), Орбан (Комппер, 71), Клостерманн, Демме, Кампль (Кайзер, 74), Ильзанкер, Кейта, Вернер, Огюстен, Брума

«Бешикташ»: Зенгин, Тошич, Митрович, Эркин, Уйсал (Адриано, 50), Талиска, Ленс, Озьякуп, Медель, Негредо (Тосун, 80), Пектемек (Чинар, 68)

Предупреждения: Ильзанкер, 54 - Адриано, 75; Ленс, 79; Озьякуп, 83; Талиска, 90

Удаления: Ильзанкер, 82 – нет

«Порту» - «Монако» - 5:2 (3:0)

Голы: Абубакар 9 (1:0). Абубакар 33 (2:0). Браими 45 (3:0). Глик 61 (3:1). Теллеш 66 (4:1). Фалькао 78 (4:2). Соарес 88 (5:2).

«Порту»: Са, Перейра Р., Теллеш, Фелипе, Маркано, Перейра Д., Браими, Андре (Рейес, 42), Эррера, Абубакар (Соарес, 74), Марега (Корона, 67)

«Монако»: Бенальо, Н'Дорам, Конголо, Глик, Жемерсон, Туре, Лопеш, Мейте (Моутинью, 66), Каррильо (Фалькао, 66), Геззаль, Диакаби (Кейта, 72)

Предупреждения: Андре, 7 - нет

Удаления: Фелипе, 38 - Геззаль, 38