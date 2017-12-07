В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

Счет в матче на 10-й минуте открыл форвард хозяев поля Маркос Таварес, а испанцы силами полузащитника Гансо отыгрались на 75-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельном матче группы Е «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил московский «Спартак», забив пять безответных мячей.

Таким образом, «Ливерпуль» с 12-ю очками занял первое место в группе, на второй строчке расположилась «Севилья», имея в активе на три очка меньше. Оба клуба сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спартак» с шестью очками с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Марибор», у которого три очка, занял последнее место в квартете.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа Е

6-й тур

«Марибор» - «Севилья» - 1:1 (1:0)

Голы: Таварес 10 (1:0). Гансо 75 (1:1).

«Марибор»: Ханданович, Милец, Шулер, Биллонг, Вилер, Кабха, Врховец, Богар (Хотич, 90), Пихлер (Вршич, 80), Таварес, Байде

«Севилья»: Гонсалес, Кьер, Меркадо (Навас, 70), Эскудеро, Ленгле, Банега, Крон-Дели (Гансо, 59), Писарро, Сарабиа, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 77)

Предупреждения: Пихлер, 35; Богар, 50; Милец, 78 - нет

Судья: Алин Хацеган (Румыния)