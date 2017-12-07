Встреча прошла на поле стадиона «Металлист» в Харькове и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба. В составе донецкой команды отличились Бернард и Исмаили. У английской команды точный удар на счету Серхио Агуэро.

В другом матче группы «Наполи» уступил в гостях «Фейеноорду» со счетом 1:2. В составе голландской команды отличились Николай Йоргенсен и Йерри Юсте. У «Наполи» точный удар на счету Петра Зелиньски. Отметим, что на 83-й минуте с поля был удален полузащитник «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильена.

Первое место в группе F занял «Манчестер Сити», набравший 15 очков. На второй строчке в турнирной таблице с 12 очками расположился «Шахтер». Третье место и путевка в Лигу Европы досталась «Наполи», набравшему шесть очков в шести играх. Последнее место с тремя очками занял «Фейеноорд».

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа F

6-й тур

«Шахтер» - «Манчестер Сити» - 2:1 (2:0)

Голы: Бернард 26 (1:0). Исмаили 33 (2:0). Агуэро 90 (2:1 - пен.).

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Бутко, Степаненко, Марлос (Коваленко, 82), Фред, Бернард, Феррейра (Хочолава, 89), Тайсон

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Адарабиойо, Мангаля, Туре, Фоден, Сане (Диас, 62), Гюндоган, Силва Б., Фернандиньо (Агуэро, 70), Габриэл

Предупреждения: Ракицкий, 54 - Данило, 22; Гюндоган, 57

«Фейеноорд» - «Наполи» - 2:1 (1:1)

Голы: Зелински 2 (0:1). Йоргенсен 33 (1:1). Сен Жюст 90 (2:1).

«Фейеноорд»: Вермеер, Маласиа, Ньивкооп (Сен Жюст, 76), ван Бек, Торнстра, Амрабат, де Вильенья, Тапиа, Бергейс (Ларссон, 72), Бутьюс, Йоргенсен

«Наполи»: Рейна, Кулибали, Хюсай, Альбиоль, Маджо (Руй, 64), Аллан (Рог, 60), Гамшик, Диавара, Зелински, Кальехон (Уна, 74), Мертенс

Предупреждения: де Вильенья, 28; Сен Жюст, 81 - Мертенс, 79

Удаления: де Вильенья, 83 - нет