«Спартак», ЦСКА, «Атлетико», «Боруссия» и «Наполи» сыграют в плей-офф Лиги Европы
Определились восемь участников 1/16 финала Лиги Европы, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов.
В плей-офф Лиги Европы сыграют ЦСКА, "Селтик", "Атлетико", "Спортинг", "Спартак", "Наполи", "Порту" и "Боруссия" (Дортмунд).
Ранее, черезе групповой этап Лиги Европы в 1/16 турнира пробились: "Арсенал", "Аталанта", "Брага", "Динамо" Киев, "Стяуа", "Лацио", "Лион", "Милан", "Ницца", "Эстерсунд", "Партизан, "Виктория", "Реал Сосьедад", "Зальцбург", "Вильяреал" и "Зенит".
Еще 16 участников определятся в четверг, когда пройдут заключительные матчи Лиги Европы.
Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник 11 декабря.