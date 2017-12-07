В плей-офф Лиги Европы сыграют ЦСКА, "Селтик", "Атлетико", "Спортинг", "Спартак", "Наполи", "Порту" и "Боруссия" (Дортмунд).

Ранее, черезе групповой этап Лиги Европы в 1/16 турнира пробились: "Арсенал", "Аталанта", "Брага", "Динамо" Киев, "Стяуа", "Лацио", "Лион", "Милан", "Ницца", "Эстерсунд", "Партизан, "Виктория", "Реал Сосьедад", "Зальцбург", "Вильяреал" и "Зенит".

Еще 16 участников определятся в четверг, когда пройдут заключительные матчи Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник 11 декабря.

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