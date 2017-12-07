- Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. И надеюсь, что в будущем этот случай нам пригодится, чтобы взвесить многие вещи. И с завтрашнего дня будем думать о дерби, - передает слова Карреры «Р-Спорт».

Добавим, что встреча двух команд состоится 10 декабря на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.