- Начали играть в открытый футбол, а не отсиживаться в обороне, поэтому, наверное, и получили в первые 20 минут три гола. И все, потом они играли по счету, на контратаках забили еще. Естественно, после таких поражений очень психологически тяжело, но у нас впереди дерби, поэтому быстро переключимся, добьемся положительного результата, и тогда эту игру будет легче забыть. Конечно, болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА, выиграем, - передает слова Ещенко «Р-Спорт».

Добавим, что встреча 20-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится 10 декабря на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.