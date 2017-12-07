Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в ЛЧ появился в костюме Зорро на пресс-конференции.

Месяц назад португальский специалист пообещал журналистам, что выйдет в костюме Зорро, если донецкая команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. Видели ли меня в образе Зорро игроки? Какова была их реакция? Ребята меня не видели в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго», - приводит слова Фонсеки SportArena.