«Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. Что я сделаю, если Шахтер выйдет в финал? Вы мне задаете такие вопросы… Сейчас нам надо думать о следующем матче с Зарей.

Видели ли меня в образе Зорро игроки? Какова была их реакция? Ребята меня не видели в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго.

Сегодня была практически идеальная игра. Выиграть у «Сити» непросто. Мы были солидарны в обороне и качественно выходили в атаку. С кем мне не хотелось бы сыграть в плей-офф? Я об этом еще не думал. Сейчас нам надо смаковать этот момент победы действительно украинской команды. Смаковать его должны не только болельщики «Шахтера», а и болельщики всей Украины.

Чем мы сегодня смогли удивить Гвардиолу? Было важно лишить «Сити» определенных зон, где его игроки могли быть опасными. Нам это удалось. И это, по сути, стало определяющим в матче и в нашей победе в нем», - приводит слова Фонсеки SportArena.