«Мы хотели победить до самого конца. В целом, я доволен молодыми игроками, они получили шанс и старались сегодня. Нам удалось показать хорошую игру. Жизнь продолжается.

Поражение – часть нашей профессии. Некоторым игрокам нужно отдохнуть. Да, мы допустили ошибки, но без них не бывает игры. Нужно восстановиться и готовиться к следующей игре.

Может быть, это даже хорошо, что мы проиграли. Мы чувствовали давление со стороны прессы. Возможно, стоит опуститься с небес на землю», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.