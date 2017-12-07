«Варан – очень серьезная потеря для нас. Завтра он пройдет медобследование. Он говорит, что ничего серьезного нет, но надо проверить. Совершенно точно, в субботу он не сыграет.

Сейчас я не думаю о жеребьевке. "ПСЖ" блестяще играет в этом сезоне, много забивает и побеждает. Но сейчас я хочу просто насладиться успехом, а затем приступить к подготовке к субботнему матчу с "Севильей"», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.