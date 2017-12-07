«Я получил огромное удовольствие от поездки и игры в Порту. Для меня здесь все как дома. Здесь я выиграл немало трофеев. Теперь надо сосредоточиться на чемпионате и кубковых турнирах.

Жаль, что нам не удалось продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но это футбол. Летом наша команда сильно изменилась, нам требуется время, чтобы стать сильнее. Нам по силам занять второе место в чемпионате и вернуться в этот турнир в следующем сезоне», - приводит слова Фалькао официальный сайт УЕФА.