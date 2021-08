Сон проводит свой 200-й матч в рамках АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин попал в стартовый состав команды на матч третьего тура чемпионата Англии с «Уотфордом».

По информации пресс-службы «шпор», для южнокорейского футболиста эта встреча стала 200-й в рамках своих выступлений в АПЛ.

Напомним, Сон перебрался в стан лондонцев в августе 2015 года. На счету 29-летнего игрока 108 забитых мячей и 64 ассиста в 283 встречах за клуб.

В данный момент в матче между «Тоттенхэмом» и «Уотфордом» завершился первый тайм. Единственный гол забил именно Сон, отличившись на 42-й минуте.

200 and counting!



Congratulations to Heung-Min Son on his 200th @premierleague appearance today! 🤍 pic.twitter.com/XSgovsjr4a