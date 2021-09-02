Карпов перешел из «Крыльев Советов» в «Химки» на правах аренды

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов покинул самарскую команду.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний футболист будет выступать за подмосковные «Химки» на правах аренды. Карпов выступал за «Крылья» с 2019 года. За это время защитник принял участие в 29 встречах, в которых забил один гол.

В текущем сезоне Карпов не провел ни одного матча в российской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что самарскую команду покинул Герман Онугха. Он перешел в казанский «Рубин» также на правах аренды.