Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию

Сборная Бельгии разгромила команду Эстонии в выездном матче 4-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе бельгийской сборной голами отметились Ханс Ванакен (22-я минута), Ромелу Лукаку (29, 52), Аксель Витсель (65) и Томас Фоке (76), у эстонской команды точными ударами отличились Маттиас Кяйт (2) и Эрик Сорга (83)

После этой игры Бельгия набрала десять очков и продолжает лидировать в группе Е, Эстония, проиграв три встречи на турнире, занимает пятое место.

В следующем матче отборочного этапа бельгийцы сыграют на своем поле против Чехии, а эстонцы на выезде встретятся с Уэльсом.

Добавим, что в параллельном матче 4-го тура сборная Чехии обыграла команду Белоруссии со счетом 1:0.