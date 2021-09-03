ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 21:55
автор: Александр Бойченко

Глава УЕФА Чеферин недоволен планами ФИФА проводить ЧМ каждые два года

В настоящее время чемпионаты мира и чемпионаты Европы чередуются через каждые два года.

Президент УЕФА Александр Чеферин скептически относится к планам ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

Как сообщает AP, Чеферин также очень обеспокоен тем, что глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация неохотно идут на контакт по этому поводу.

«УЕФА и национальные ассоциации выразили серьезную обеспокоенность предлагаемыми планами ФИФА. Удивительно, что ФИФА, похоже, уже начинает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя такие предложения еще даже официально не выдвигались», - написал Чеферин в письме директору организации FSE, объединяющей фан-группы по всей Европе.

Предстоящий чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре следующего года. В 2026 году увеличится количество сборных в финальной стадии чемпионатов мира - их станет 48 вместо 32.

источник: AP
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пловчиха Ищиулова выиграла серебро на Паралимпиаде в ТокиоЛегкоатлет Работницкий стал вице-чемпионом ПаралимпиадыВ сети появились характеристики смарт-часов Apple Watch Series 7Вот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Теперь — полуфиналы. На чемпионате России по боксу начинается самое интересное
Четверг 2 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове стал заключительным днем четвертьфинальных боев – определились полуфиналисты в четырех весовых категориях, и теперь начнется серьезная борьба за титул.
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика