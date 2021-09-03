Глава УЕФА Чеферин недоволен планами ФИФА проводить ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александр Чеферин скептически относится к планам ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

Как сообщает AP, Чеферин также очень обеспокоен тем, что глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация неохотно идут на контакт по этому поводу.

«УЕФА и национальные ассоциации выразили серьезную обеспокоенность предлагаемыми планами ФИФА. Удивительно, что ФИФА, похоже, уже начинает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя такие предложения еще даже официально не выдвигались», - написал Чеферин в письме директору организации FSE, объединяющей фан-группы по всей Европе.

Предстоящий чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре следующего года. В 2026 году увеличится количество сборных в финальной стадии чемпионатов мира - их станет 48 вместо 32.