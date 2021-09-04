Тренер сборной Кипра: Я не могу радоваться результату матча, но команда приложила все усилия

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу подвел итоги домашнего матча против российской команды.

- Я не могу радоваться результату матча. Тем не менее не могу не признать, что команда приложила все усилия. С каждым противником мы играем, не всегда рассчитывая на лучший результат, - приводит слова Костеноглу ТАСС.

Добавим, что после победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, с четырьмя очками занимает шестое место.

В следующем туре 7 сентября российская команда дома сыграет против Мальты, а киприоты в тот же день гостях встретятся со Словакией.