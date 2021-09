«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» за трансфер Роналду до 2026 года

«Манчестер Юнайтед» разбил платеж за трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» на пять лет.

Как сообщает RT со ссылкой на твиттер журналиста Фабрицио Романо, английский клуб гарантированно заплатит за португальского форварда 15 миллионов. Платеж будет осуществлен в пять траншей - по три миллиона каждый год до 2026-го. Помимо этой суммы «Ювентус» может получить за Роналду порядка восьми миллионов евро в качестве бонусов.

