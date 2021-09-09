«Барселона» презентовала форму на матчи Лиги чемпионов сезона-2021/22 (фото)

Официальный сайт «Барселоны» представил третий комплект формы клуба на текущий сезон.
Отмечается, что футболка выполнена в традиционных для команды сине-гранатовых цветах, при этом художники нанесли на форму рисунки пяти кварталов столицы Каталонии.
По информации источника, подопечные Рональда Кумана будут выступать в данной экипировке только в матчах Лиги чемпионов.
Напомним, «Барселона» сыграет в группе E против «Баварии», «Бенфики» и киевского «Динамо». Первая встреча турнира для сине-гранатовых состоится 14 сентября против мюнхенской команды.
🕺🏻 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021
💙❤️ #CreatedByBarcelona
🎶 @stayhomas pic.twitter.com/baXJeoQZwB
источник: ФК «Барселона»