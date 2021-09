«Барселона» презентовала форму на матчи Лиги чемпионов сезона-2021/22 (фото)

Официальный сайт «Барселоны» представил третий комплект формы клуба на текущий сезон.

Отмечается, что футболка выполнена в традиционных для команды сине-гранатовых цветах, при этом художники нанесли на форму рисунки пяти кварталов столицы Каталонии.

По информации источника, подопечные Рональда Кумана будут выступать в данной экипировке только в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, «Барселона» сыграет в группе E против «Баварии», «Бенфики» и киевского «Динамо». Первая встреча турнира для сине-гранатовых состоится 14 сентября против мюнхенской команды.

🕺🏻 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing



💙❤️ #CreatedByBarcelona

🎶 @stayhomas pic.twitter.com/baXJeoQZwB