Генеральный директор «Уфы»: Глава Башкортостана заверил клуб в том, что все будет хорошо

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что в ближайшее время сложная финансовая ситуация в клубе будет улажена.

Ранее стало известно, что уфимская команда нашла себе базового спонсора, с которым осталось уладить некоторые детали контракта.

– Глава Башкортостана заверил всех нас и футбольную общественность, в том, что все будет хорошо. Естественно, этим мы довольны. Какая вероятность, что «Уфа» не повторит судьбу «Тамбова»? Мы все-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича. Такой человек не шутит, когда что-то говорит, – приводит слова Газизова Sport24.ru.

Добавим, что «Уфа» после шести сыгранных туров в РПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. 12 сентября уфимцы сыграют в гостях против «Сочи».