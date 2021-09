Мюллер и Дэйвис готовы сыграть с «Лейпцигом»

Игроки «Баварии» Томас Мюллер и Альфонсо Дэйвис вернулись к тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба 9 сентября. Также было опубликовано видео с урока.

Оба игрока получили травмы в своих национальных сборных. Мюллер получил мышечную травму в сборной Германии. Дэйвис получил травму в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года, в котором он играл за Канаду против США (1:1). Есть вероятность, что футболисты успеют восстановить свое состояние перед матчем с «Лейпцигом» в Бундеслиге.

😍 @AlphonsoDavies is back at training, along with @esmuellert_!



Welcome back, guys 👋⚽#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/6rBJbm7pPn