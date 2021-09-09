Лунев мог летом перейти в «Мидлсбро»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что российский вратарь Андрей Лунев этим летом мог подписать контракт не только с немецким «Байером».

«У меня было предложение из «Мидлсбро» для Андрея. Но поступило предложение от «Байера» и он его принял. Это желание игрока. Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее — будешь играть, любые гарантии — чисто на словах. В «Мидлсбро» были достаточно средние деньги даже по меркам России», - приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что Лунев пока не провел не одну игру за свой новый клуб при том, а «Байер» с семью очками занимает второе место в Бундеслиге.