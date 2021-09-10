Сборная Бразилии установила новый рекорд по количеству побед

По данным OptaJoao, сборная Бразилии повторила рекорд Южной Америки по количеству побед подряд в квалификации к чемпионату мира.

10 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 сборная была сильнее Перу (2:0) и одержала девятую победу подряд. Примечательно, что предыдущее достижение также принадлежало сборной Бразилии. Затем она побеждала с сентября 2016 года по август 2017 года.

Бразилия после восьми матчей с 24 очками занимает первое место в отборочной турнирной таблице. Перу после девяти встреч имеет восемь очков и находится на седьмой строчке. Следующий матч бразильцы сыграют на выезде с Венесуэлой, а Перу дома сыграет с Чили. Обе встречи состоятся 7 октября.

Отметим, что предыдущий матч квалификации Бразилии и Аргентины так и не был доигран. ФИФА открыла против этого матча дисциплинарное дело. Не исключено, что обе ассоциации получат штраф в виде снятия очков в турнирной таблице.