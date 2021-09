Форвард «Вест Хэма» Антонио признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио стал лучшим игроком лиги в августе.

Отметим, что в прошедшем месяце 31-летний англичанин принял участие в трех матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста.

Таким образом, форвард «молотобойцев» опередил в голосовании на приз лучшего футболиста лиги таких игроков, как Маркос Алонсо («Челси»), Саид Бенрахма («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Демарай Грэй («Эвертон») и Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

Добавим, что после трех сыгранных туров «Вест Хэм» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав семь очков. 11 сентября подопечные Дэвида Мойеса на выезде встретятся с «Саутгемптоном».

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @WestHam’s 🔝 #PL goalscorer: @Michailantonio#PLAwards pic.twitter.com/pdzwTT7I6k