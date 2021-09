Санту признан лучшим тренером АПЛ по итогам августа

Наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту стал лучшим тренером АПЛ в августе, сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, португальский специалист опередил в голосовании таких тренеров, как Томас Тухель («Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Рафаэль Бенитес («Эвертон»).

В прошедшем месяце лондонский клуб одержал три победы в трех турах и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отметим, что «шпоры» являются единственной командой в лиге, не потерявшей очков на старте нового сезона.

Добавим, что 11 сентября «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас».

3️⃣ wins, 3️⃣ goals, 3️⃣ clean sheets



👔 Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk