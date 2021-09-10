Дмитрий Губерниев: «Химки» - фаворит в матче со «Спартаком», Виторию скоро выгонят

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча седьмого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» - «Химки».

«Химки» — очень серьезный соперник для «Спартака». Химчане играют в классный комбинационный футбол. У них отличные тренера, в отличие от «Спартака». Я считаю, что завтра можно ждать очередной потери очков от красно-белых. «Химки» — фаворит в завтрашнем матче. Думаю, что Руя Виторию уже совсем скоро выгонят из команды, это вопрос времени», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, после шести туров красно-белые смогли заработать лишь семь очков в РПЛ, «Химки», в свою очередь, набрали шесть баллов. В истории противостояния между этими командами на счету «Спартака» шесть побед против одной у подмосковной команды.