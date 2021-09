«Аталанта» включила Миранчука в заявку команды на матч с «Фиорентиной»

Пресс-служба «Аталанты» объявила заявку команды на матч третьего тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Отмечается, что в состав попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух встречах «бергамасков», не отличившись голевыми действиями.

Напомним, что матч между «Аталантой» и «Фиорентиной» запланирован на завтра, 11 сентября. Начало встречи – 21:45 мск.

После двух туров серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Torna Duván, prima convocazione per Koopmeiners! 🤙🏾

👇 Ecco i nostri convocati!



Duván #Zapata is back, first call-up for Teun #Koopmeiners! 🔥

📋 Here's our squad list for #AtalantaFiorentina!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/cmYDXqsGoU