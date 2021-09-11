Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

Московский «Локомотив» в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 2:0.
Оба гола железнодорожников забил гвинейский форвард Франсуа Камано, который отличился на 59-й и 79-й минутах игры.
Таким образом, «Локомотив» набрал 15 очков и стал лидером РПЛ, самарский клуб с семью очками остался на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Крылья Советов» 18 сентября примут дома «Ростов», а через два дня «Локомотив» проведет выездную игру с «Уралом»
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