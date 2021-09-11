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Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
11 сентября 15:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

Железнодорожники возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Московский «Локомотив» в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 2:0.

Оба гола железнодорожников забил гвинейский форвард Франсуа Камано, который отличился на 59-й и 79-й минутах игры.

Таким образом, «Локомотив» набрал 15 очков и стал лидером РПЛ, самарский клуб с семью очками остался на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Крылья Советов» 18 сентября примут дома «Ростов», а через два дня «Локомотив» проведет выездную игру с «Уралом»

РПЛ

7-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (0:0)

Голы: Камано, 59, 79

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Бека-Бека, Тикнизян, Куликов, Петров (Лисакович, 57), Смолов (Анджорин, 83), Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Керк (Камано, 57).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Зеффан, 70), Чернов, Бегич, Ежов (Пиняев, 70), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Кабутов, 83), Пруцев (Якуба, 74), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Тикнизян, 29, Чернов, 64, Живоглядов 90+3

источник: «Советский спорт»
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