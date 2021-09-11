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11 сентября 23:01

Червиченко - о победе «Спартака» над «Химками»: Могли забить и пять. Жалко, что пропустили в конце

Красно-белые выиграли со счетом 3:1.

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после победы красно-белых над подмосковными «Химками» (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Могли забить и пять. Жалко, что пропустили в конце. Стенка «Спартака» сыграла также, как и оборона «Химок». Все же, не думаю, что этот матч показательный. Нельзя по нему понять, насколько «Спартак» вернулся и готов к борьбе за верхнюю строчку. Будет понятно после первого матча Лиги Европы», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).

источник: «Спорт-Экспресс»
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