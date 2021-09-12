Федун провел встречу с болельщиками «Спартака» после матча с «Химками»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что владелец красно-белых Леонид Федун провел встречу с болельщиками клуба после матча четвертого тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (3:1).

«Председатель совета директоров «Спартак» Леонид Федун встретился с группой болельщиков - владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». В разговоре также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса», - приводит слова Зеленова «СЭ».

После этой победы команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).